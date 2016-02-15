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بالصور.. الرئيس الفلسطينى يبحث فى اليابان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

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بالصور.. الرئيس الفلسطينى يبحث فى اليابان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط بالصور.. الرئيس الفلسطينى يبحث فى اليابان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال إمبراطور اليابان الرئيس عباس الاثنين، فى القصر الإمبراطورى فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الرئيس عباس قد استقبل فى وقت سابق اليوم فى مقر إقامته فى العاصمة طوكيو، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عددا من البرلمانيين اليابانيين، وأطلعهم على تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، كما تطرق الرئيس عباس إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق دولة فلسطين المحتلة وضرورة العمل لتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطينى.

وكان الرئيس عباس قد وصل اليابان قبل ظهر أمس الأحد فى زيارة رسمية تستمر أربعة أيام وكان فى استقباله على أرض المطار نائب وزير الخارجية اليابانى والسفراء العرب المعتمدون لدى طوكيو وسفير فلسطين وليد صيام.

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (1)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (2)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (3)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (4)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (5)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (6)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (7)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (8)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (9)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (10)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (11)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (12)

الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع إمبراطور اليابان أكيهيتو (13)
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