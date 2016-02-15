أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلة "جون أفريك": تزايد التوتر بين مؤيدى ومعارضى سوريا.. ودمشق تدفع الثمن

Google+ Print
مجلة "جون أفريك": تزايد التوتر بين مؤيدى ومعارضى سوريا.. ودمشق تدفع الثمن مجلة "جون أفريك": تزايد التوتر بين مؤيدى ومعارضى سوريا.. ودمشق تدفع الثمن
علقت مجلة "جون أفريك" الفرنسية على الوضع الحالى الذى تشهده سوريا، بأن لهجة الحوار بدأت تحتد بين الموالين والمعارضين لدمشق التى هى المتلقية نتيجة الخلاف بين مختلف الجهات، فعلى الرغم من وعود الهدنة ومحاولات التهدئة التى وصفتها المجلة الفرنسية بالوهمية، إلا أن أمس الأحد احتدت الأوضاع، حيث أن الجهتين الأكثر تأثيراً على الأزمة " تركيا وسوريا" يتهم كل منهما الآخر بسكب الزيت على النار.

وقالت الصحيفة أن بعد المحاولات الأخيرة لوقف إطلاق النيران ومحاولات التهدئة الكثيرة والتى أقرتها الولايات المتحدة بوقف إطلاق النيران، قامت تركيا بضرب مواقع للأكراد فى شمال سوريا وفى مدينة عزاز بمحافظة حلب، مما دفع السورية لإدانة الإعتداءات المتكررة من جانب تركيا والتى وصفتها بإنتهاك الأراضى السورية، كما دعت الحكومة فى سوريا مجلس الأمن الدولى إلى وضع حد لجرائم النظام التركى.

ومن ناحية أخرى انتقدت رد الفعل الروسى الداعم للنظام فى سوريا، أن الأمر لم يجب أن يصل الى حماية بشار الأسد، وتخليصه من المعارضة، وأكدت السعودية أن سقوط الأسد هو الهدف حالياً وهو مجرد مسألة وقت، مما حذرت السعودية "روسيا وايران" من إرسال أى قوات تفاديا لزيادة الحدة.

ومن ناحيتها قالت المجلة الفرنسية أن الشعب السورى هو الذى دفع الثمن بالتشرد والتردد على الحدود، حيث أن منذ 1 فبراير ونزح الآلاف بالقرب من الحدود التركية على أمل دخولها ولكن أعداد النازحين فى زيادة والضربات العسكرية كذلك، وحتى بعد التوصل لهدنة وقبل أن تضرب تركيا سوريا من جديد خرج منسق المعارضة السورية رياض حجاب معلناً رفض الهدنة ودعا إلى محاكمة روسيا التى وصفها بتبنى داعش وتعمل على حمايته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن