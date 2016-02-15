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عامل يلقى خطيب ابنته من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية فى الجيزه

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عامل يلقى خطيب ابنته من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية فى الجيزه عامل يلقى خطيب ابنته من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية فى الجيزه

كتب بهجت أبو ضيف- وائل محمد

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بإلقاء خطيب ابنته من الطابق الرابع بسبب خلافات بينهما، كما تم ضبط زوج الابنة الأخرى للمتهم لاشتراكه فى ارتكاب الواقعة بأكتوبر، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
>تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه بلاغا يفيد بسقوط "حسام.ن" من نافذة الطابق الرابع بعقار تابع لدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، ونقله على المستشفى مصابا بعدة كسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده.
>وبإجراء التحريات تبين أن المصاب نشبت بينه خلافات أسرية وبين والد خطيبته، مما دفع الأخير للإستعانة بزوج انبته الأخرى وإلقاء المصاب من الطابق الرابع، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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