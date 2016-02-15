فى فترة الحمل.. تعرفى على مخاطر الأنفلونزا على صحتك وإزاى تتجنبيها

فى فترة الحمل قد تتعرض المرأة لبعض المخاطر الصحية، التى يمكن أن تهدد استمرار حملها وسلامة جنينها ومن هذه المخاطر التعرض لأدوار البرد والأنفلونزا، التى تثير قلق النساء فى تلك الفترة تحديدا.

ويوضح الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، أن أهم المخاطر التى تتعرض لها المرأة فى الحمل نتيجة إصابتها بأدوار البرد، تقلصات الرحم التى يمكن أن تزيد حدتها مع ظهور عرض "الكحة" بصورة متكررة وعنيفة، خاصة فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.

ويرى د. عطية أن الإصابة بهذا العرض تحديدا يساهم فى زيادة حدة تقلصات الرحم، وفى حالة عدم استقرار الحمل بصورة جيدة، قد يعرض المرأة للإجهاض المبكر لذا غالبا ما ننصح النساء بتوخى الحذر من التعرض لأدوار البرد، خاصة فى الشهور الأولى، وعلاج الأعراض بصورة مبكرة قبل الإصابة بنوبات الكحة الشديدة.

المشكلة الثانية التى تتعرض لها النساء كما يقول استشارى أمراض النساء والولادة تتمثل فى تناول المضادات الحيوية التى لا تتناسب مع فترة الحمل، بغرض علاج التهابات الحلق الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا.

ويؤكد د. عطية على أن تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائى قد يصيب الأجنة بتشوهات خطيرة ناصحا باستشارة الطبيب المختص عن أنواع المضادات الحيوية التى تتلاءم مع الحمل، ولا تؤثر على سلامة نمو الأجنة.