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السجن 10 سنوات على نصاب باع محكمة فى الدقهلية لتاجر بـ2 مليون جنيه

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السجن 10 سنوات على نصاب باع محكمة فى الدقهلية لتاجر بـ2 مليون جنيه السجن 10 سنوات على نصاب باع محكمة فى الدقهلية لتاجر بـ2 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، برئاسة المستشار محمد علام، بالسجن المشدد عشر سنوات على متهم نصب على تاجر، وباع له مقر محكمة دكرنس القديمة بأوراق مزورة، وحصل على 2 مليون وعشرة آلاف جنيه.

قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على المتهم محمود محمد يوسف على، فى الجناية رقم 230 لسنة 2014، بعد قيامه بتزوير محررات رسمية وهى عقد بيع نهائى رقم 4 لسنة 2012 /1516ق عقد تمكين نهائى رقم 4 لسنة 2012، والخاص بمحكمة دكرنس الشرعية القديمة وأربعة إيصالات تحصيل، والمنسوب صدورها لوزارة العدل صندوق أبنية دور المحاكم.

وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفقًا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، بعد أن أوهم المجنى عليه إبراهيم الخضرى مصطفى بإمكانية شراء مقر محكمة دكرنس الشرعية القديمة، وأنه يستطيع إنهاء كل الأوراق لوجود علاقات معه ببعض المسئولين الكبار بوزارة العدل، وتحصل على مبلغ 2 مليون جنية من المجنى عليه.

وبعد تمكن ماجد الحنبلى محامى المجنى عليه بإثبات تزوير الأوراق المقدمة لموكله، وحصول المتهم على الأموال بطريق الاحتيال والنصب، صدر قرار المحكمة بالسجن المشدد على المتهم 10 سنوات.


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