المستشار جميل سعيد يتخذ إجراءات إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

قال المستشار جميل سعيد، دفاع الملازم أول ياسين محمد حاتم، ضابط قطاع الأمن المركزى، المتهم بقتل شيماء الصباغ، إنه سيبدأ صباح غد الثلاثاء، فى اتخاذ إجراءات إخلاء سبيل موكله بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بحبسه 15 عاما لاتهامه بقتل شيماء الصباغ.

وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات يعود المتهم إلى الحالة التى كان عليها قبل صدور القرار من المحكمة، نظراً لأن النيابة قدمت المتهم إلى المحاكمة وهو مخلى سبيله، مشيرا إلى أنه يتعين إخلاء سبيله، ولا يتأثر بذلك القرار الذى أصدرته المحكمة بالقبض عليه وقضائه مدة العقوبة وتنفيذ قرار المحكمة بالسجن 15 عاما.

كانت محكمة النقض، قضت أمس الأحد، بقبول الطعن المقدم من الملازم أول ياسين محمد حاتم، ضابط قطاع الأمن المركزى، وإلغاء حكم سجنه 15 عاما، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة بتهمة قتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.