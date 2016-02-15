حقائق مرعبة لم تعرفوها من قبل عن قلة النوم والسهر ” بالفيديو “

من المؤكد والمتعارف عليه أن النوم مهم جداً لصحة الانسان ، وذكره الله فى كتابه الكريم ، ” وجعلنا الليل لباسا ” ، ويجب ان نتابع السطور القادمة الهامة جداً ، والتى بها حقائق مرعبة عن قلة النوم والسهر واثارهما على صحة الانسان ، على المدى القصير والطويل .

أثار قلة النوم والسهر على الجسم

حيث ان عدم النوم والسهر له اضرار وأثار على الجسم والعقل ، وأقلها خطراً هو الشعور الدائم بالجوع ، وأكثرها زيادة أمكانية الوفاة ، حيث الدراسات ربطت عدم النوم بسرطانى القاولون والثدى ، ووجدت علاقة بينه وبين أرتفاع خطر السمنة .

كما توصلت الأبحاث إلى وجود رابط بين الحرمان من النوم ، على المدى القصير وأستهلاك كميات أكبر من الطعام ، المليئة بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات ، بالأضافة إلى ميل أكبر لأختيار مأكولات غير صحية أثناء التبضع من محلات البقالة .

وبالطبع للنوم أثراً سلبى على الدماغ ، حيث توصلت دراسة حديثة إلى أن عدم النوم ، يؤدى إلى تلف الخلايا الدماغية ، وأختصرت الدراسة إلى أن أثار عدم النوم ، تؤدى إلى زيادة خطر الأصابة بالجلطة القلبية والعقلية .

مع أمكانية وقوع الحوادث أثناء القيادة ، بسبب قلة النوم والسهر الطويل ، وخطر الأصابة بأمراض القلب ، وتؤدى إلى التعب والشحوب ، والتعب الذى يظهر فى ملامح الوجه ، ويزيد من خطر الأصابة بالسكرى .

كما أنه يؤدى إلى الضعف فى الجسد ، ويجعل المرء أكثر حساسية عاطفياً ، ويؤدى إلى مشاكل فى الذاكرة ويخفف التركيز .

وبالنسبة للأزواج له خطر جسيم على العلاقة الزوجية وقلة الخصوبة حيث تضعف الحيوانات المنوية وتؤثر على الخصوبة والجماع .

شبكةعيونالإخبارية

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