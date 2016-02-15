تقرير: أطباء هولندا أقل وصفا للمضادات الحيوية فى أوروبا

أفادت أرقام حديثة بأن الأطباء فى هولندا يصفون مضادات حيوية لمرضاهم أقل من نظرائهم فى الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبى.

وذكر موقع "دتش نيوز" الإخبارى الهولندى، نقلا عن الأرقام الصادرة عن المكتب الوطنى للإحصاء فى هولندا، أن 11 من بين كل ألف هولندى يتناولون مضادات حيوية بانتظام.

وجاءت اليونان على رأس قائمة الدول الأوروبية التى يتناول المواطنون فيها المضادات الحيوية، برقم أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا عن هولندا، وفى فرنسا وبلجيكا حوالى 30 شخصا من بين كل ألف شخص يتناولون المضادات الحيوية بشكل منتظم.

ويجتمع وزراء أوروبيون فى أمستردام هذا الأسبوع لمناقشة المقاومة للمضادات الحيوية.