وزير الرى: زراعة مليون و76 ألف فدان أرز بالوجه البحرى وحظره فى الصعيد

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، عن تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحولى مليون و700 ألف فدان فى محافظات الوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التشديد بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.

أوضح مغازى بأنه تم الموافقة على زراعة الأرز بـ 8 محافظات بالوجه البحرى، بالمساحة المقررة لكل محافظة البحيرة 174978– الغربية 70000– كفرالشيخ275018– الدقهلية 300000– دمياط 57000 – الشرقية 176401– الإسماعيلية3520– بورسعيد 20000.

وأشار مغازى إلى أن المياه اللازمة لمشاتل الأرز فى المناطق المقررة ستكون اعتباراً من أول مايو 2016 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز إعتباراً من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2016، فيما عدا محافظات كفر الشيخ والدقهلية تعطى المياه لمشاتل الأرز اعتبارا من 15 أبريل ، وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتباراً من أول مايو وحتى 15 أغسطس 2016.

وطالب مغازى المزارعين بالالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام بواسطة خبراء الرى؛ من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتهما، مشيرا أن قرار تحديد زراعات الأرز بـ 1,076 مليون فدان يساهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال فترات أقصى الاحتياجات، كذلك يساهم فى وصول مياه الرى لكافة الزمامات وتجنب شكاوى نقص المياه.

الجدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المخصص بزراعتها سنوياً قد تم من خلال لجنة مشتركة بين وزارتى الرى والزراعة فى وقت سابق فى ضوء العديد من المحددات الفنية والمائية.

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