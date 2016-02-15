القبض على مطرب شعبى ومدير جامعى لاتهامهما بالنصب على راغبى السفر بالجيزه

ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، القبض على مطرب شعبى "م.ا. ح" الشهير بـ"ميدو" ومدير بإحدى الجامعات لاتهامهما بالنصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام مطرب شعبى ومدير عام بإحدى الجامعات بإيهام المواطنين قدرتهما على إلحاقهما للعمل بالخارج، والاحتيال عليهم بمستندات رسمية مزورة والاستيلاء من كل شخص على مبلغ 10 آلاف جنيه.

كما أضافت التحريات على أن المتهمين يتخذان من مكتب بالعمرانية وكرا لمزاولة نشاطهما، وأنهما فى الآونة الأخيرة عملا على النصب على راغبى العمل بالخارج من محافظات الصعيد.

وبالحصول على إذن من النيابة تم ضبطهما وبحوزتهما 400 جواز سفر خاص بضحاياهم و50 تقريرا طبيا مزورا و300 صورة تأشيرة إلكترونية مزورة و60 شهادة مزورة لقياس مستوى المهارة و2 شهادة مزورة منسوب صدورها لإحدى الجامعات ومجموعة كبيرة من الأوراق والسيرة الذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بالضحايا ومجموعة كبيرة من الإيصالات الدالة على استلام المتهمين على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.