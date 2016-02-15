حبس مسجل خطر متهم فى 95 قضية نشل بالجمالية

قررت نيابة الجمالية برئاسة المستشار حازم عبد الشكور حبس مسجل خطر متهم فى 95 قضية نشل من المواطنين فى منطقة الجمالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حافظة نقود عامل.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مكافحة جرائم النشل من ضبط "محمد. ب"، عاطل سبق اتهامه فى 94 قضية آخرهم القضية رقم 4469/2013 جنح قسم السيدة زينب ومحكوم عليه هاربا فى 5 قضايا، متلبس بنشل حافظة نقود بداخلها مبلغ 130 جنيها من "هانى. م.ا"، حاصل على دبلوم تجارة، أثناء تواجده بمحطة الحسين للنقل العام دائرة قسم شرطة الجمالية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.