بالصور.. 50 شابا يطلقون مبادرة "بكرة لينا" فى العاشر من رمضان

أعلن مجموعة من الشباب وصل عددهم 50 شابا بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن إطلاق مبادرة "بكرة لينا" فى مجال خدمة المجتمع بالعاشر الجمعة المقبلة 26 من الشهر الحالى.

وأكد الشاب محمد طارق عضو لجنة شباب مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تضم عددا من المجالات الثقافية والتعليمية والصحية وبيئية والاستثمارية والرياضية، ولكن الخطوة الاولى ستكون برنامج التنمية للعاشر من رمضان فى مجال خدمة المجتمع والبيئة.

وأضاف طارق أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية العاشر من رمضان على توفير شركات النظافة ومديرية الزراعة والخامات من دهانات وفرشو رولات وعمال للمشاركة فى تطوير ميدان صيدناوى بقلب مدينة العاشر من رمضان، مؤكدا أن المشروع قائم عليه شباب بالكامل.

وقالت سنا طارق عبد الناصر أمين عام المشروع، إن الخطوة الثانية فى برنامج التنمية ستكون فى مجال البيئة لتطوير الميادين بالتنسيق مع جهاز تنمية العاشر ولتوفير الإمكانيات اللازمة.

وأكد محمد عبد الرحمن المدير التنفيذى للمشروع، أنه تم الاتفاق مع مجلس الامناء على توفير الفيستات والكمامات والقفازات التى سيستخدمها الشباب بعد عقد اجتماع مع قيادات العاشر حضره المهندس عادل رئيس الجهاز، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية والبيئة وعن مجلس أمناء العميد طارق أمين عام المجلس.

وأكد شباب المبادرة أن الهدف العام منها هو إثبات للمجتمع المتواجد للعاشر، أن هناك شبابا يريد أن يغير للأفضل وكل هدفه الارتقاء بمجتمعه والعمل كحلقة وصل بين المواطنين والمسئولين تحت شعار "بكرة بينا".



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