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ضبط قنبلة يدوية وأسلحة نارية متعددة فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط قنبلة يدوية وأسلحة نارية متعددة فى حملة أمنية بأسيوط ضبط قنبلة يدوية وأسلحة نارية متعددة فى حملة أمنية بأسيوط
ضبطت الأجهزة الأمنية فى أسيوط قنبلة يدوية، وعدد من البنادق الآلية خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام جنائية بقرية عرب بنى شعران التابعة لمركز منفلوط.

وكان اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، مفادها تواجد "ج. ف"، مطلوب ضبطه فى قضية شروع فى قتل، و"و.ع"، محكوم عليه فى قضية تبديد وسبق اتهامه فى قضية سلاح، داخل منزل فى قرية عرب بنى شعران.

وعقب تقنين الإجراءات توجهت مأمورية مدعومة بمدرعات من قوات الأمن ومجموعات قتالية استهدفت المأذون بتفتيشهما، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم الأول وبحيازته بندقية إسرائيلى، فرد رصاص محلى الصنع، و80 طلقة مختلفة الأعيرة.

وعثر داخل المنزل المملوك للثانى، على قنبلة يدوية وبندقيتين خرطوش، وبندقية آلية، وبندقية ألمانى، وبندقية إسرائيلى، و40 طلقة مختلفة الأعيرة.

وأثناء توجه القوات لاستهداف المتهمين قفز المتهم الأول من الطابق الأول بمسكنه محاولا الهرب، ما أدى إلى إصابته بكسر فى القدم اليمنى، وتم نقله لمستشفى منفلوط المركزى وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

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مصر 365