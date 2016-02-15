الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوالى اليوم الاثنين ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا التوقيت من العام نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على بعض مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكونا معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلي مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط تكون شمالية شرقية أما الرياح على البحر الأحمر تكون شمالية غربية.

ويتوقع خبراء الارصاد ان تسجل درجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 16 والعظمى 28 درجة.