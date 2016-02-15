فى عيد الحب..نجار يتخلص من زوجته بمبيد حشرى فى دمياط لكثرة الخلافات بينهما

قرر نجار بدمياط التخلص من زوحته فى عيد الحب، بسبب كثرة الخلافات بينهما، وقدم لها زحاجة مياه غازية بها مبيد حشرى ثم أجهز عليها بالخنق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كفر سعد بدمياط بلاغا من المستشفى المركزى، بوصول أمينة السيد الشحات إبراهيم 32 سنة ربة منزل ومقيمة بناحية كفر شحاتة دائرة المركز جثة هامدة.

>وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود رغاوى ونزيف بالأذن وزرقة بكامل الوجه ولم يجزم سبب الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 614 إدارى مركز كفر سعد لسنة 2016م، بالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، وقد حضر الطبيب الشرعى وتم التشريح وقرر وفاة المذكورة نتيجة الخنق.

تم تشكيل فريق بحث للتحرى عن الواقعة وضبط مرتكبها برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية وبإشراف العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بدمياط.

وقد أسفرت التحريات، أن مرتكب الواقعة زوجها السيد رضا زكى 34عاما نجار ومقيم بذات الناحية، وذلك بسبب خلافات بينهما، حيث قام بتقديم مشروب مياه غازية بها مبيد حشرى ماركة (لانت 90) لزوجته لاحتسائه وعقب ذلك قام بالضغط على رقبتها حتى فارقت الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبيد الحشرى وفارغ علبة كانز وتم التحفظ عليهما.

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