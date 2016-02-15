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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء

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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من ضبط ( 5 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (3351 لتر بنزين وسولار) و ( 17 ) قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ( 9987 إسطوانة) و( 3 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 3,200 طن ) و56 ) قضية مخالفات مخابز.

كما تم ضبط ( 15 ) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط ( 29 ) قضية فى مجال الغش التجارى، وتحرير ( 273 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط ( 17 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك، بمضبوطات بلغت (1,610 طن) و ( 9 ) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

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مصر 365

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