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نيابة سوهاج تأمر بحبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة

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نيابة سوهاج تأمر بحبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة نيابة سوهاج تأمر بحبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة
أمر أحمد على، وكيل نيابة مركز سوهاج، بإشراف المستشار إبراهيم السفرى مدير النيابة، بحبس المتهم "عماد.ع.أ" 29 سنة عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 100 قرص من الأقراص المخدرة "ترامادول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، ومصادرة المضبوطات.

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