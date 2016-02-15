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ضبط1505 مخالفات مرورية و13شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط1505 مخالفات مرورية و13شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط1505 مخالفات مرورية و13شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 88 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1505 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصة قيادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

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مصر 365