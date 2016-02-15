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أستاذ أورام: معدلات سرطان القولون فى ازدياد خاصة بين الشباب

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أستاذ أورام: معدلات سرطان القولون فى ازدياد خاصة بين الشباب أستاذ أورام: معدلات سرطان القولون فى ازدياد خاصة بين الشباب
يستمر مسلسل الرعب من وحش السرطان، ورغم تعايش البعض مع أنواع السرطانات الحالية المختلفة، إلا أن سرطان القولون لا يزال يخفى سرا كبيرا عن العلماء حتى الآن، وخطورته تكمن فى أنه بات ينتشر بين الشباب بداية من عمر الثلاثين.

ويقول الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب القاهرة إن سرطان القولون ظهر بشكل قوى فى خلال الفترة الأخيرة، وله خاصية جديدة لا تزال تحت الدراسة حيث يصيب حقبة من البشر فى عمر الثلاثينات، بسبب بعض التغيرات الجينية للمصابين والتى تحتاج بحث خاص على مصر لمعرفة عدد المصابين به بشكل دقيق ونسبة الشفاء والفئة العمرية المصابة التى تنحدر نحو الشباب ما يعد مؤشرا خطيرا، حيث يفترض - حتى مع وجود تاريخ مرضى للإصابة فى العائلة - أن يصاب بسرطان القولون من هم فى أعمار كبيرة لكن المشكلة تكمن فى انتشاره بين الشباب فى الثلاثينات وبدون تاريخ مرضى للعائلة.

ويضيف أستاذ علاج الأورام بكلية طب القاهرة أن نسبة السرطان ثابتة فى مصر والعالم وهى لا تزيد عن 50 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، مشيرا إلى أن السرطان لا يزيد فى مصر كما يظن البعض، لكن ترتيب أنواعه مختلفة عن الدول الأوروبى.

وتابع: أورام الكبد هى الأكثر شيوعا فى مصر بسبب انتشار فيرس سى والتليف الكبدى عند الرجال، بينما يمثل سرطان الثدى 38% من بين الأورام التى تصيب النساء.

وعن نسبة الشفاء من السرطان يقول د.عبد القادر: تصل النسبة فى مصر 45% أو أكثر، وتصل فى سرطان الثدى مع الاكتشاف المبكر 95% إلى 100%، ويعد العلاج المناعى هو الثورة الجديدة فى محاربة السرطان، حيث يهدف لتقوية الجهاز المناعى وبالتالى محاربة الأورام ولكن هذا العلاج مكلف حاليا نظرا لعدم انتشاره ومع غزو العالم لهذا الطريق يمكن أن تقل تكلفته.

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مصر 365

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