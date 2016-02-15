"الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة 21 متهما فى أحداث عنف شارع السودان بالجيزة

تستكمل، اليوم الاثنين، الدائرة الخامسة برئاسة محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبسكرتارية أحمد صبحى ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 21 متهمًا، على خلفية التظاهر والتحريض على العنف، واستهداف السلطات العامة، وترويع المواطنين فى الأحداث التى جرت بشارع السودان يوم 25 يناير، والتى تحمل رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة.

كانت النيابة العامة، قد ذكرت فى أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، وعملوا على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشأة القناطر".