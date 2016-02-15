أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة 21 متهما فى أحداث عنف شارع السودان بالجيزة

Google+ Print
"الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة 21 متهما فى أحداث عنف شارع السودان بالجيزة "الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة 21 متهما فى أحداث عنف شارع السودان بالجيزة
تستكمل، اليوم الاثنين، الدائرة الخامسة برئاسة محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبسكرتارية أحمد صبحى ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 21 متهمًا، على خلفية التظاهر والتحريض على العنف، واستهداف السلطات العامة، وترويع المواطنين فى الأحداث التى جرت بشارع السودان يوم 25 يناير، والتى تحمل رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة.

كانت النيابة العامة، قد ذكرت فى أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، وعملوا على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشأة القناطر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365