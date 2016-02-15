من مطبخك.. 8 أطعمة تقوى المناعة وتحمى الجسم من الأمراض

وتنصح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، بالتركيز على تناول أطعمة ومشروبات بعينها، تعزز من دفاع الجسم وتقيه من المرض وأهمهما:
• العسل: يقوى جهاز المناعة، ويزيد قدرة الجسم على مقاومة من الأمراض، ويحارب العدوى.
• الثوم: مطهر ويقضى على الكثير من أنواع الفيروسات داخل الجسم.
• الألبان ومنتجاتها: تحوى بكتيريا نافعة تقاوم أمراض الجهاز الهضمى وتحميه من الأعراض المرضية.
• الفواكه الحمضية: تحوى فيتامين c الذى يحمى الخلية ويقاوم أمراض المناعة المختلفة.
• الطماطم والجزر: يحوتيان البيتاكاروتين وفيتامين c وهى من المواد التى تحمى الجهاز المناعى.
• التفاح الأخضر: غنى بالألياف ومضادات الأكسدة ويقاوم الأمراض السرطانية والأورام.
• أطعمة تحمى الجهاز المناعى كالكيوى الغنى بفيتامين c والمقوى للجسم بكل عام.
• الشاى الأخضر: يحوى مضادات أكسدة ويحمى الجسم من العديد من الأمراض ويعزز من دفاعات الجسم.
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