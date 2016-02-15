كاتب بريطانى: اتفاقية وقف إطلاق النار "عديمة القيمة" للسوريين

يرى كون كوجلين، محرر الدفاع فى صحيفة التليجراف البريطانية، أن أية اتفاقية لوقف إطلاق النار تسمح لروسيا بمتابعة القصف، هى اتفاقية عديمة القيمة للسوريين.

واستهل كوجلين مقالاً، نشرته الصحيفة، بالقول إنه يمكن تفهم الإشادة بإعلان جون كيرى عن وقف إطلاق النار فى سوريا، باعتبار ذلك بمثابة انفراجة كبرى لأزمة من القتال المروع استمرت قرابة خمس سنوات سقط جرائها نحو ربع مليون إنسان، وصدّرت لأوروبا أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع كوجلي"ن " إنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة خلف الكواليس، وقعت واشنطن وموسكو اتفاقية كفيلة على أقل تقدير، بتمكين هيئات الإغاثة من تقديم مساعدات بالغة الضرورة لمدنيين سوريين محاصرين، يتضور الكثير منهم جوعا.. مجرد تمكن موسكو وواشنطن من التوصل إلى أرضية مشتركة حول سوريا، رغم عِظَم اختلاف مسلكهما إزاء القضية، هو فى حد ذاته أمر لافت جدا".