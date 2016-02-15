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السعيد إدريس: التدخل السعودى والتركى فى سوريا يمهد لحرب إقليمية

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السعيد إدريس: التدخل السعودى والتركى فى سوريا يمهد لحرب إقليمية السعيد إدريس: التدخل السعودى والتركى فى سوريا يمهد لحرب إقليمية
قال الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنه حال دخول قوات سعودية وتركية إلى الأراضى السورية سيكون بمثابة تطور خطير جدا فى المنطقة، ويمهد لحرب إقليمية داخل سوريا خلال الفترة المقبلة.

وأكد إدريس، لـ"اليوم السابع"، أن تركيا أبعد ما تكون من الحرب على الإرهاب، والهدف من دخولها فى الأراضى الروسية هو محاربة الأكراد حتى لا يدعمون الحزب الكردستانى التركى، موضحا أن مشاركة تركية فى محاربتها للإرهاب هو تصفية حسابات فقط.

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أنه لا يحق لأى دولة سواء عربية أو أجنبية التدخل فى الأراضى العربية لتقرير مصير شعب، لكن ينبغى لهذا الشعب أن يقرر مصيره ويختار قياداته ، موضحا أن هذا التدخل السعودي التركى سيمهد لإيران كى تدخل بشكل مباشر فى أزمة اليمن، وزيادة قواتها فى سوريا، إلى جانب تصعيد روسى وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة.

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