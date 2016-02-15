اليوم.. الاستماع لأقوال ضباط قسم الحوامدية فى محاولة هروب 110 محتجزين

تستمع اليوم الاثنين، نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة، إلى أقوال عدد من ضباط قسم شرطة الحوامدية، فى واقعة محاولة 110 محتجزين الهروب من القسم أثناء ترحيلهم للنيابة العامة وجهات التحقيق المختلفة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كان فريق من النيابة، قد انتقل إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية، وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء ترحيل المحتجزين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتجديد حبس آخرين أثار بعض المتهمين الشغب وحاولوا الاشتباك مع قوات الأمن وحاول البعض الهرب.

وأضافت التحريات أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على المتهمين وإحباط محاولة الهرب، إلا أنه وأثناء تدافع المتهمين توفى أحدهم، نتيجة التدافع وإطلاق قنابل الغاز من قبل القوات فى محاولتها للسيطرة على الموقف.

- مأمور قسم الحوامدية للنيابة: المحتجزون حاولوا الهروب وأطلقنا الغاز لردعهم

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