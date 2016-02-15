د.أميرة عبد السميع تكتب: المبادئ العامة لتعديل سلوك الطفل

سلوك الطفل ينمو باستمرار ودائم التطور، ويجب علينا دائما ملاحظة سلوكه ومتابعة تطوره حتى لا يعانى من اضطراب نفسى وسلوكى.

وللأسرة دور كبير فى تعديل سلوك الطفل حيث تساعده فى اكتساب سلوك صحيح من خلال المواقف والتصرفات الصحيحة التى يشاهدها الطفل فى محيط الأسرة وهناك مجموعة من النقاط تساعدنا فى عملية تعديل وتقويم سلوك الطفل:

1. لابد أن يتحلى الأهل بالصبر ويمنحوا أولادهم الوقت الكافى لإتمام عملية تعديل السلوك.

>2.تلبية رغبات الطفل يجعله يشعر بأنه فى محور اهتماماتنا واحترامنا، بينما الحرمان يدفع الطفل لأن يصبح محور اهتمام الجميع بسلوك غير مقبول.

3.عدم توجيه الطفل وتوبيخه أمام الأطفال أو فى وجود تجمعات، يؤدى إلى زيادة السلوك السلبى لديه ويزيد من فقدان ثقته بنفسه.

4.إذا مارس طفلك سلوكيات غير مرغوب فيها علينا تجاهل تلك السلوكيات، لأن اهتمامنا بها يساعد فى ترسيخها لدى الطفل وبذلك نكون استجبنا لرغباته.

5.يجب محاولة تعديل السلوك السلبى لدى الطفل تدريجيا ومساعدته فى تبنى سلوكا إيجابيا بدلا منه وذلك من خلال تشجيع الطفل وتحفيزه الدائم وبث الطاقة الإيجابية فيه.

6.اتباع كافة الوسائل لتشجيع الطفل على الاستمرار فى اتباع السلوك القويم، ومنحه المكافآت التى ليست بالضرورة مادية.

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