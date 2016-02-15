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محامى الوايت نايتس: إحالة أحداث الدفاع الجوى لقاضى تحقيق يعنى إضافة وقائع جديدة

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محامى الوايت نايتس: إحالة أحداث الدفاع الجوى لقاضى تحقيق يعنى إضافة وقائع جديدة محامى الوايت نايتس: إحالة أحداث الدفاع الجوى لقاضى تحقيق يعنى إضافة وقائع جديدة
قال محمد ناصف، محامى الوايت نايتس، إن قرار محكمة الجنايات الصادر بانتداب عضو يسار الدائرة للتحقيق من جديد فى واقعة "أحداث الدفاع الجوى"، التى وقعت فى فبراير العام الماضى، يعنى أن هناك وقائع جديدة ستتم إضافتها للقضية، ومتهمين جدد سيتم ضمهم وآخرين سيتم استبعادهم.

وأضاف "ناصف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المتهمين فى القضية مستمر حبسهم أثناء فترة التحقيق التى حددتها المحكمة بمده أقصاها 6 شهور من الآن، وسيتم تقديم طلبات لإخلاء سبيل المتهمين لقاضى التحقيق، وهو من سلطاته إخلاء سبيل أحد المتهمين أو جميعهم فى أى فترة كان فيها التحقيق.

وأشار محامى الوايت نايتس إلى أن "على شعبان" الذى يعتبر المتهم الرئيسى، والقائم عليه بناء القضية، المحكمة أمرت بإخلاء سبيله الجلسة الماضية، بما يبشر بكل خير لباقى المتهمين، مؤكدا أنه بانتهاء التحقيقات التى سيجريها قاضى التحقيق فى القضية ستحال لمحكمة أخرى، والمحكمة الحالية لن تحكم فيها طبقا لنص المادة 11 إجراءات، وذلك لأنها لم تفصل فى الموضوع الأصلى.

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