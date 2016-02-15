الرضاعة الطبيعية تساعد على نمو مخ الطفل بنسبة 80% خلال العام الأول

تجهل بعض الأمهات فوائد الرضاعة الطبيعية ودورها فى نمو أعضاء جسم الطفل خاصة فى عامه الأول، حيث ينمو مخه بنسبة 80%.

وتقول الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى إن منظمة الصحة العالمية أوصت بتغذية الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية لمدة عامين مع التركيز أكثر فى الـ 6 الستة أشهر الأولى من عمره وذلك للحفاظ على معدل نمو الطفل.

وتوضح استشارى التغذية العلاجية أن الرضاعة الطبيعية تحوى قدر كبير من البروتينات والأحماض الأمينية فالبروتينات تدعم الجهاز المناعى وتقى الطفل من الحساسية والأحماض الأمينية ضرورية لتقويم أعضاء وأنسجة الجسم لافتة إلى أن الرضاعة يجب أن تستمر لمدة عامين بجانب الأطعمة الأخرى.

وأشارت د. نهى إلى أن مخ الطفل ينمو بنسبة 80% فى العام الأول من عمره وخلال هذه الفترة يظهر الضرس الثانى والسفلى ويقوى الجهاز الهضمى للطفل ويكتسب الطفل مهارات كالمشى والقدرات العقلية ناصحا الأمهات بالحرص على ارضاع أطفالهن طبيعيا.