كارثة.. سرقة 3 أعمدة أثرية بكوبرى قصر النيل وإحلالها بأخرى

كشفت الدكتورة سهير حواس، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، عن سرقة 3 أعمدة أثرية من كوبرى قصر النيل وإحلالها بأعمدة أخرى جديدة فى إطار تطوير الكوبرى بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى بتمويل وصلت قيمته 8 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة سهير حواس، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استخدام أسلوب جديد فى إنارة كوبرة قصر النيل، حيث سيتم إنارته بطريقة زكية، ليكون أول كوبرى يُضاء بهذه الطريقة الجمالية، فضلاً عن تجديد أرضية الكوبرى وإحلال أرصفته وأعمدته.

ويعود تاريخ وضع هذه الأعمدة التاريخية على كوبرى قصر النيل، إلى تاريخ إنشاء الكوبرى نفسه لما يقرب من 150 عام، حيث انتهت الشركة الفرنسية المسئولة عن انشاء الكوبرى فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1871م، بتكلفة وصلت حينها إلى 110 آلاف جنيه.