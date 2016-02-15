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دفاع أبو تريكة: نتأهب لجلسة الموضوع فى قرار التحفظ على أموال موكلى

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دفاع أبو تريكة: نتأهب لجلسة الموضوع فى قرار التحفظ على أموال موكلى دفاع أبو تريكة: نتأهب لجلسة الموضوع فى قرار التحفظ على أموال موكلى
أشاد محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، دفاع اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة، بالحكم الصادر من مفوضى الدولة بالتوصية بإلغاء قرار التحفظ على أموال موكله.

وقال "عثمان" خلال بيان له: "أبو تريكة منورنا بعد انتصار مفوض الدولة لدولة سيادة القانون والتوصية بإلغاء قرار التحفظ على أمواله"، وتابع: "نتأهب لجلسة الموضوع ونثق فى قضاء مجلس الدولة حامى المشروعية".

وكان محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، دفاع اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة، التقى، أمس الأحد، موكله بخصوص التحفظ على أمواله.
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