ضبط أسلحة نارية وذخيرة بدون تراخيص فى حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة لضبط حائزى السلاح بدون ترخيص، وذلك لمدة يوم واحد بإشراف اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قطع أسلحة وذخيرة بدون تراخيص، حيث تم ضبط سمير ع م 63 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وطبنجة بريتا إيطالى الصنع عيار 9، وممدوح ا ع 35 عامل وبحوزته بندقية خرطوش أمريكية الصنع بمركز أبو تشت.

وفى مركز شرطة دشنا تم ضبط محمد ع ع 20 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، و"ياسر.ا. ز" 20 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها.

وفى مركز قنا تم ضبط "بشير ا خ 27 سنة عامل وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، و20 قرصا مخدرا من عقار التامول، كما تم ضبط "جمال ع ح" 31 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش أمريكى الصنع و22 طلقة من ذات العيار، وفى مركز نقادة تم ضبط "وليد ع ه" 37 سنة عاطل وبحوزته خرطوش محلى الصنع، و2 طلقة من ذات العيار، تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.