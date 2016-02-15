أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أسلحة نارية وذخيرة بدون تراخيص فى حملة أمنية بقنا

Google+ Print
ضبط أسلحة نارية وذخيرة بدون تراخيص فى حملة أمنية بقنا ضبط أسلحة نارية وذخيرة بدون تراخيص فى حملة أمنية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة لضبط حائزى السلاح بدون ترخيص، وذلك لمدة يوم واحد بإشراف اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قطع أسلحة وذخيرة بدون تراخيص، حيث تم ضبط سمير ع م 63 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وطبنجة بريتا إيطالى الصنع عيار 9، وممدوح ا ع 35 عامل وبحوزته بندقية خرطوش أمريكية الصنع بمركز أبو تشت.

وفى مركز شرطة دشنا تم ضبط محمد ع ع 20 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، و"ياسر.ا. ز" 20 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها.

وفى مركز قنا تم ضبط "بشير ا خ 27 سنة عامل وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، و20 قرصا مخدرا من عقار التامول، كما تم ضبط "جمال ع ح" 31 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش أمريكى الصنع و22 طلقة من ذات العيار، وفى مركز نقادة تم ضبط "وليد ع ه" 37 سنة عاطل وبحوزته خرطوش محلى الصنع، و2 طلقة من ذات العيار، تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365