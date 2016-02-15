القبض على عاطل هارب من 35 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على عاطل هارب من 35 حكما قضائيا بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على المتهم "أحمد. ح .ع" 36 سنة عاطل مقيم الضبعية – دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 35 حكما قضائيا، وبلغ إجمالى مدة العقوبة فيها الحبس 22 سنة بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.