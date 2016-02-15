أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. إنطلاق المؤتمر الدولى الثانى للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع بالأقصر

Google+ Print
غدا.. إنطلاق المؤتمر الدولى الثانى للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع بالأقصر غدا.. إنطلاق المؤتمر الدولى الثانى للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع بالأقصر
تنظم جامعة جنوب الوادى بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر، المؤتمر الدولى الثانى للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع والذى يقام فى الفترة من 16- 18 فبراير الجارى بمدينة الاقصر.

ويأتى المؤتمر برعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عرابى عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

وقال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة فى تعزيز دور الفنون البصرية فى التنمية المستدامة للمجتمع على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى بابعادها الفكرية والمادية، مضيفاً أنه يناقش قضايا الفنون البصرية فى مجالات السياحة والآثار والتاريخ والتربية والتعليم والتعلم وطرق التدريس ووسائل الاتصال وعلوم الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات وفنون العمارة والقانون والتصميم البيئى وايضاً علوم المسرح والثقافة والهندسة والتخطيط.

وصرح الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس شرف المؤتمر، أن محاور المؤتمر تتناول الفنون الآدائية ودورها فى التنمية المجتمعية والفنون البصرية والاعلام، والمستجدات التكنولوجية وأيضاً آداء معلم التربية الفنية، فى ظل معايير الجودة والتنمية الثقافية وتقنيات الاتصال والاعلام التفاعلى، ويناقش ايضاً اقتصاديات الفن التشكيلى فى ضوء التنمية البشرية وعلوم الادارة والفنون الجميلة والتغيرات الفكرية والتقنية ودورها فى التنسيق الحضارى وتنظيم المجتمع.

فيما أكد الدكتور محمد احمد عرابى عميد كلية الفنون الجميلة بالاقصر، أن عدد الابحاث المشاركة فى المؤتمر 96 بحث من والدول العربية والاجنبية، وعدد المشاركين بالمعرض الجماعى بالمؤتمر 35 مشارك، بينما بلغ عدد المشاركين فى المعرض الشخصى 8 مشاركين، مضيفاً أن فعاليات المؤتمر تبدأ يوم الثلاثاء القادم بالجلسة الافتتاحية وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الخميس القادم بالجلسة الختامية والتوصيات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا