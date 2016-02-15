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تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى حلوان 15 يوم

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تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى حلوان 15 يوم تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى حلوان 15 يوم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الاثنين،حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة حلوان، 15 يوم على ذمة التحقيقات .

كانت مباحث قسم شرطة حلوان تمكنوا من ضبط "ر.م"، و"م،ا" عاطلين، "ى،ا" عاملأثناء قيامهم بعرض هاتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، فشك فيهما صاحب المحل ونادى افراد الامن .
>بمناقشتهم اعترفوا بسرقة الهاتف المحمول من عامل،بأسلوب " المغافلة "، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وامرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات 4 ايام، مع مراعاة التجديد القانونى لهم فى الميعاد .

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