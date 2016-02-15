الفواكه والعيش البلدى يخلصك من الإمساك.. ابعد عن الأكل الدسم

الإمساك مشكلة العصر، يعانى منه الكثيرون نتيجة الأخطاء الغذائية والممارسات غير الصحية، كتناول المشروبات الغازية والبعد عن الخضراوات والسلطات، وزيادة نسب الطعام المحتوى على نسب دهون ودسم عالية.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن صعوبة التبرز المؤلمة والمزعجة، والتى تسبب ضيقا للمصاب بها، بجانب تقلصات البطن والأمعاء، ترجع فى الغالب إلى اتباع نظام غذائى غير سليم مشيرة إلى أن مواجهة أى عرض مرضى يبدأ بتعديل النظام الغذائى للمصاب.

وأشارت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة إلى تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات يساعد على التخلص من الإمساك تماما ومنها:

*الأطعمة الغنية بالألياف: وهى متوفرة فى الكيوى والفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى، وفى الخضراوات خاصه الورقية كالجرجير والخس والسبانخ.

*الخبز الأسمر: يساعد بشدة عملية الهضم ويحوى نسبة كبيرة من الألياف التى تسهل عملية الإخراج.

>*البقوليات: خاصة النباتية كالفول والعدس.

>*الفواكه المجففة: من أفضل المسهلات ومحركات المعدة والملينات الطبيعية كالتين والقراصيا والزبيب

>*الينسون: ينشط الهضم، وبالتالى يقلل من الإمساك

>شرب كميات كبيرة من المياه خلال اليوم للتليين وترطيب الجسم.

>وتنصح الدكتورة صفاء بتجنب تناول الوجبات الدسمة والطعام المقلى للتخلص من الإمساك.