حظك اليوم برج العقرب الاثنين 15/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى

برج العقرب على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتمتع مواليد برج العقرب على قدرة كبيرة لقلب الحقائق يستطيعون الخروج من المشاكل بكل سهولة حتى لو كانوا هم المخطئون، الاعتراف بالخطأ ليس السمة التى يتحلون بها فهم بارعون بفنون المراوغة والدهاء وهذا ما يجعل الحياة معهم يتخللها كثير من المشاكل، حاول أن تكون فى مجال العمل إنسان عنده القدرة على الأنصاف وعدم التخلى عن الأصدقاء، حاول أن يكون لك دور إيجابى فى العمل بدل من أن تكون ناقض وناقد فقط على كل من حولك .>يتمتع مواليد برج العقرب بالقدرة الكبيرة على العطاء فى الجانب العاطفى ولكن لديهم أفكار كثيرة قد تؤدى إلى خلل العلاقة وفسادها للأبد ولهذا يجب عليهم أن يراعوا مشاعر الحبيب وإلا سوف تسوء حياتهم وقد تؤدى المشاكل إلى الانفصال السريع وعدم اكتمال العلاقة، حاول أن تكون أكثر صراحة مع الحبيب فأنت تعلم جيدًا ما يزعجه منك ومع ذلك تتعمد أن تسير فى نفس الطريق.>تتوقع لك الأبراج أن تتعرض لوعكة صحية بسبب تقلبات الجو حاول أن تخرج من هذه الأجواء سريعًا حتى لا يأخذ الموضوع حيز اكبر من اللازم، سوف يطلب منك الطبيب أخذ إجازة مرضية حاول الالتزام بتعليمات الطبيب فها سوف يجعل صحتك تتحسن بصورة سريعة فى الأيام المقبلة.> تتوقع لك الأبراج انفراجة كبيرة من المشاكل التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة حاول أن تنتهز هذه الفرصة فى مد أواصر المحبة مع كل من حولك ولتكن بداية جديدة لك على الصعيد العاطفى والعملى