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برج القوس حظك اليوم الاثنين 15/2/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 15/2/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 15/2/2016

القوس على الصعيد المهني:


>تتعرف على مجموعة من الأشخاص الجدد، الذين يبعثون روح الحماس إليك، ولحظات الوهج الفكرى التى تعيشها الآن ربما لم تتكرر إلا بعد فترة، استثمر هذه الفرصة، واستغل حالة النشاط العقلى، وقم بتنفيذ المهام المؤجلة، الأفكار الجديدة لن تكون بجدوى، إن لم تدخل حيز التنفيذ.

على الصعيد العاطفى


>الجو العام الرومانسى يرسل نسماته إليك، وتعيش فترة مميزة مع شريك حياتك، تشعر فيها بتقارب الأفكار وتقارب الطباع بشكل مميز جداً، التعامل الهادئ مع الحبيب يجعل علاقتكم تأخذ منحنى أعلى وربما حدث خطوات جادة فى العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية مستقرة، لكن السهر بشكل مستمر، سيؤثر على حالتك الصحية وشكلك العام، الإفراط فى تناول القهوة من الممكن ان يسبب لك ألام فى المعدة، تحتاج إلى ضبط مواعيد نومك، والحصول على قسط كافى من النوم، وتناول العصائر والفاكهة الطازجة سيفيدك كثيرًا.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مهنية مثمرة، واللقاء بشخصيات جديدة فى محيط العمل، ستعم بفائدة كبيرة عليك، فأنت من الأشخاص التى تستمد قوتها من الغير، والأجواء الرومانسية تسيطر على علاقتك بشريك حياتك، إلا أن السهر والعادات الغذائية الخاطئة من الممكن أن تسبب لك العديد من المشكلات الصحية.
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مصر 365

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