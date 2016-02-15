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حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 15/2/2016

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حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 15/2/2016 حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 15/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>أخبار سعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج فى هذه الأيام سواء من خلال الترقية أو زيادة فى العائد المادى، ومن الممكن أن تعود لتستلم منصبك الذى حرمت منه الفترات السابقة بفعل المكائد، لذلك لا داعى للتعجل ويجب أن تكون أكثر هدوءا حتى تستطيع استغلال أى فرصة تأتى لك فى عملك.

على الصعيد العاطفي:


>لا تنتظر المزيد من حبيبك، لأن بعض الرياح السلبية ستمر على علاقتك العاطفية وقد لا تتركها على ما هى عليه، لكن ستعوض بطاقة حب هائلة من أفراد عائلتك وقد يعوضك ذلك عن أى مشاكل ستواجهك مع شريك حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>بالنسبة لحالتك الصحية فيجب أن تتعرض للفحوصات الطبية سريعًا حتى لا يزيد الأمر عليك وحتى لا تضاعف بعض المشاكل بسبب الإهمال.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.
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مصر 365

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