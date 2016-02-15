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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 15/2/2016

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 15/2/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 15/2/2016
برج الميزان على الصعيد المهني: سوف تكون قادرًا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، متاعب مالية ستقابلك، ولكنك لن تكون قادرًا الآن على السيطرة على أموالك، المسار الذى اخترته من المحتمل أن يكون صعبا، ولكن سوف تتخذ القرار الصحيح، طريقك للخروج من ضائقة مالية الخاص بك قريبا جدًا.

على الصعيد العاطفي: اليوم هو أفضل مناسبة لمفاجأة مع شريك حياتك هدية رومانسية أو لفتة ستكون جيدة، أشياء أخرى فى الآونة الأخيرة تتطلب انتباهكم كنت قد اتخذت شريك حياتك أمر مفروغ منه، الآن حان الوقت لإظهار التقدير الخاص بك وتأكد من أنه سيتم إرجاع كل ذلك بإخلاص، ومع ذلك، تجاهل شريك حياتك اليوم يمكن أن يؤدى إلى التوتر فى العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي: الاستعداد لبعض الأخبار الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك، قد تنشأ الفرص التى تؤدى إلى تحول فى الإقامة أو وضع اللمسات الأخيرة، خطط لشراء أشياء خاصة بك فى المنزل، وحاول الاستفادة من الطاقات الإيجابية، وهذا هو أفضل وقت للحصول على المشروع الذى كنت تطمح به بعيدًا عن الأرض.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: من المحتمل أن تكون فى إطار أكثر جدية من العقل، المسائل العملية من الحياة تسير للمطالبة انتباهكم اليوم، ونحن على استعداد للمجازفة فى أعمق المستويات العاطفية. وشخص قريب لك تظهر المخاوف بشأن أهدافه وأهدافك، تأخذ وقتا لشرح الوضع لهم.
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مصر 365

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