بالصور.. حزب مستقبل وطن بالفيوم ينظم يومًا رياضيًا لمتحدى الإعاقة

قال حزب مستقبل وطن، إن أمانة الفيوم نظمت على مدار اليوم مهرجانًا لمتحدى الإعاقة لأصحاب الإعاقات المختلفة "الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والصم"، تحت عنوان "بسمتنا"، وبمشاركة 165 من متحدى الإعاقة.

وأوضح بيان رسمى لمستقبل وطن، أن شباب حزب مستقبل وطن أمانة محافظة الفيوم، نظموا يومًا ترفيهيًا لمتحدى الإعاقة، وذلك بالمدينة الرياضية، وشمل المهرجان العديد من المسابقات، كان أبرزها "مسابقة كرة الجرس للمكفوفين، وكأس مستقبل وطن للصم وضعاف السمع، وكرة طائرة لأصحاب الإعاقة الحركية، وأيضًا مسابقات فى رياضة الكاراتيه وتنس الطاولة للمدارس الفكرية".

وكُرِم الفائزون من أصحاب المراكز الأولى، كما اختتم اليوم بكلمات من ذوى الاحتياجات الخاصة، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا اليوم.



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