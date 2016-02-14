إسرائيل تصطاد فى الماء العكر وتبدى استعدادها للمشاركة مع دول عربية فى سوريا

فى محاولة للصيد فى الماء العكر، ودس أنفها بالأحداث الجارية فى سوريا، قال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، إن إسرائيل مستعدة لتطوير استراتيجية مشتركة مع عدد من الدول العربية السنية فيما يخص الوضع فى سوريا.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن يعالون تشاؤمه خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، تجاه احتمال تطبيق الاتفاق بوقف إطلاق النار فى سوريا، الذى تم الاعلان عنه فى مؤتمر الأمن الدولى فى ميونيخ نهاية الاسبوع الماضى.

وزعم يعالون، فى كلمته أمام المؤتمر مساء اليوم الأحد، أن اسرائيل تلتزم بسياسة عدم التدخل فى الازمة السورية سوى فى تقديم المساعدة الانسانية، غير انها قد وضعت خطوطا حمراء لن تسمح بتجاوزها من قبل أى طرف بما فى ذلك المساس بسيادتها.

وادعى الوزير الإسرائيلى وجود مصالح مشتركة لإسرائيل وبعض الدول فى الخليج وفى شمال افريقيا، مضيفا أنه لا يمكن إجراء اتصالات علنية مع هذه الدول فى الوقت الراهن، على حد زعمه.