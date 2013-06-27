ما أسباب نقص كرات الدم البيضاء فى جسم الإنسان؟

أرسلت قارئة تقول لدى قريبة تعانى من نقص فى كريات الدم البيضاء، وكذلك تعانى من آلام شديدة فى الركبتين والساقين، فهى لا تستطيع السير لمسافة طويلة وتصاب بالإرهاق بسهولة، فهل للعرضين علاقة ببعض؟.

أجاب الدكتور حسين خالد استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، قائلا "إن العدد الطبيعى لكريات الدم البيضاء فى جسم الإنسان الطبيعى من 4500 - 10000 وبذلك يعتبر نقص الكريات عن 4500 حالة مرضية، ويحتاج إلى الرعاية، وحتى العدد 3000 قد لا يشير إلى أى مرض خطير، إلا أن نزول الكريات البيضاء أقل من 2500 قد يشير إلى مرض يجب معرفته.

كما أوضح أن من أسباب إصابة الإنسان بقلة كرات الدم البيضاء، هى الالتهاب بالفيروسات وتنتهى بمجرد علاج المرض، بالإضافة إلى بعض أمراض الروماتيزم، ويجب دراسة الحالة لمعرفة السبب والعلاقة، كما أنه يتسبب فى حدوث آلام للمريض، وهناك احتمال أن تكون تلك الآلام نتيجة مباشرة لنقص الكريات البيضاء.

وأشار دكتور خالد إلى أن هناك بعض أمراض الدم وهناك مضاعفات تحدث نتيجة تناول بعض الأدوية، فينتج عنها نقص كريات الدم البيضاء، وبعض الأمراض كالأورام والسرطانات، بالإضافة إلى أن تضخم الطحال قد يؤدى إلى نقص كرات الدم البيضاء.