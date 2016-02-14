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الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على طفلة فلسطينية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن

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الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على طفلة فلسطينية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على طفلة فلسطينية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن

جيش الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

أصيبت طفلة فلسطينية، تبلغ من العمر 14 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز 160 القريب من الحرم الإبراهيمي، بمدينة الخليل.

وقال مصادر فلسطينية محلية إن الطفلة ياسمين رشاد الزرو عبرت حاجز 160 هي وشقيقتها، وبعد عدة أمتار أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها فأصيبت بست رصاصات، وتركت تنزف، وذلك بزعم أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وقال الارتباط الفلسطيني إن الارتباط العسكري أبلغهم أن الطفلة أصيبت بجراح خطيرة، وجرى نقلها لأحد المشافي الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما طالب الناطق باسم الفلسطينية يوسف المحمود، مساء اليوم الأحد بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير، والقتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات الناطق الحكومي الفلسطيني أثر العمليات التي وقعت اليوم، وأدت إلى استشهاد وإصابة 4 شباب وأطفال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال.

أ ش أ

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