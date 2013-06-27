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كيفية علاج كسور عظمة الساعد

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كيفية علاج كسور عظمة الساعد كيفية علاج كسور عظمة الساعد

يتعرض الكثير من كبار السن إلى كسور أسفل عظمة الساعد، بالقرب من رسغ اليد، ويتغير شكل الكسر وطريقة علاجه طبقا لوضع اليد أثناء الإصابة.

أكد دكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة اليد، أن تلك المشكلة يعانى منها كبار السن، وقد تحدث نتيجة السقوط على الأرض، وكف اليد مفرود للأمام وأحيانا وكف اليد للداخل ويكون الكسر إما كسر بسيط فى مكانه، أو كسر مفتت، ومعظم أسباب الكسر فى كبار السن ترجع إلى ضعف كثافة العظام، أو السقوط على الأرض، ويكون السبب فى الشباب غالبا الدراجات البخارية والسقوط أثناء لعب الكرة، ووقت الإصابة يجد المريض شكل الساعد قد تغير، ولا يستطيع رفع يديه، أو تحريك أصابعه.

ونصح د.ضياء بأن المريض فى تلك الحالة يجب أن يقوم بوضع الساعد فى ساند بسيط للساعد، والتوجه لأقرب مستشفى ويكون العلاج وطريقة التقبيت طبقا لسن المريض، ومواصفات الكسر، موضحا أن الكسر البسيط يتم وضعه داخل الجبس لمدة شهر أما الكسر المتحرك من مكانه يتم تثبيته باستخدام الأسلاك المعدنية، أو الشرائح والمسامير وأحيانا يتم علاج المريض، ولكن يتحرك الكسر ويكون الالتئام فى شكل غير منتظم يؤثر على حركة الرسغ، وفى هذه الحالة يتم عمل جراحة لتعديل شكل العظمة الملتئمة بشكل خاطئ.

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مصر 365