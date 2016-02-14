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بالصور.. كورال جامعة القاهرة يستكمل عروض التصفيات النهائية فى الإسكندرية

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بالصور.. كورال جامعة القاهرة يستكمل عروض التصفيات النهائية فى الإسكندرية بالصور.. كورال جامعة القاهرة يستكمل عروض التصفيات النهائية فى الإسكندرية
استكمل فريق كورال جامعة القاهرة فى الفترة المسائية عروضه فى التصفيات النهائية فى الكورال والموسيقى على مسرح المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الموسيقار حلمى بكر، ومنير الوسيمى النقيب العام الأسبق للمهن الموسيقية، ودكتور التربية الموسيقية بجامعة حلوان أسامة على.

وشهدت العروض التى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية مسابقة إبداع فى نسختها الرابعة (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية)، دورة محمد فوزى، بحضور مكثف من طلاب الجامعات، حيث تقدم جامعة القاهرة فى الفترة المسائية من أعمال محمد فوزى حبيبى وعنيا غناء (المجموعة) وأغنية راح توحشينى غناء الطالب هشام صفوان وأغنية ساكن فى حى السيدة غناء الطالب أحمد محمد سعد، وأغنيه توبة والله توبة غناء الطالبة سحر طارق.

واختتم كورال جامعة القاهرة بأغنية طلع البدر علينا غناء (المجموعة)، ويقود الفريق الطالب محمد ثروت.

جدير بالذكر أن فريق كورال جامعة القاهرة يضم طلابًا وطالبات من كليات الصيدلة والتربية النوعية والتجارة والحقوق والطب البيطرى والعلاج الطبيعى والآثار والآداب.

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