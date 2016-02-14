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رسميًا.. «النقاب» ممنوع داخل مستشفيات جامعة القاهرة

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أرشيفية

أرشيفية

قررت إدارة جامعة القاهرة، اليوم الأحد، حظر ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب قصر العينى، والقائمات على علاج ورعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، والوحدات العلاجية التابعة لها.

أكدت الجامعة، أن هذا القرار يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن “زميل، وأخصائى، استشارى”، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدامت الفنية والمعاونة”؛ اعتبارا من اليوم.

وكان نص القرار، “يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد “الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل”.

نص القرار

نص القرار

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