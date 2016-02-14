أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى زاوية عبدالقادر بالإسكندرية يشكون لوزيرة التضامن سوء الخدمات

Google+ Print
بالصور.. أهالى زاوية عبدالقادر بالإسكندرية يشكون لوزيرة التضامن سوء الخدمات بالصور.. أهالى زاوية عبدالقادر بالإسكندرية يشكون لوزيرة التضامن سوء الخدمات
استنجد بعض أهالى زاوية عبد القادر بحى العامرية بمحافظة الإسكندرية بوزيرة التضامن بسبب تعرضهم لأعمال البلطجة دون وجود أفراد من الأمن بالمنطقة، وكذلك عدم وجود خدمات بالمنطقة فى ظل تباطؤ المسئولين فى الحى بالعمل على حل مشاكلهم، مطالبين بضرورة إنشاء مستشفى وكذلك مستودع بوتاجاز، خاصة وأنهم يحصلون على الأسطوانة بسعر 30 جنيه، كما اشتكى الأهالى من رئيس الحى.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى سلمت الأثاث إلى الأسر المتضررة من أحداث السيول الأخيرة بمنطقة شودس، وتم نقلهم إلى زاوية عبد القادر بحى العامرية بمحافظة الإسكندرية بعد توفير الوزارة 33 وحدة سكنية لهم.

فيما استدعت الوزيرة المشرف على مشروع نقل الأسر من منطقة شودس إلى زاوية عبد القادر ورئيس حى العامرية، بعدما قاموا بتسليم الاهالى الأثاث والأجهزة الكهربائية دون الانتهاء من كافة التشطيبات فى الوحدات السكنية التى وفرتها الوزارة لهم وطالبتهم بسرعة الانتهاء من مختلف التشطيبات للوحدات السكنية.

غادة والى (2)

غادة والى (3)

غادة والى (4)

غادة والى (5)

غادة والى (1)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365