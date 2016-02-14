بالصور.. أهالى زاوية عبدالقادر بالإسكندرية يشكون لوزيرة التضامن سوء الخدمات

استنجد بعض أهالى زاوية عبد القادر بحى العامرية بمحافظة الإسكندرية بوزيرة التضامن بسبب تعرضهم لأعمال البلطجة دون وجود أفراد من الأمن بالمنطقة، وكذلك عدم وجود خدمات بالمنطقة فى ظل تباطؤ المسئولين فى الحى بالعمل على حل مشاكلهم، مطالبين بضرورة إنشاء مستشفى وكذلك مستودع بوتاجاز، خاصة وأنهم يحصلون على الأسطوانة بسعر 30 جنيه، كما اشتكى الأهالى من رئيس الحى.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى سلمت الأثاث إلى الأسر المتضررة من أحداث السيول الأخيرة بمنطقة شودس، وتم نقلهم إلى زاوية عبد القادر بحى العامرية بمحافظة الإسكندرية بعد توفير الوزارة 33 وحدة سكنية لهم.

فيما استدعت الوزيرة المشرف على مشروع نقل الأسر من منطقة شودس إلى زاوية عبد القادر ورئيس حى العامرية، بعدما قاموا بتسليم الاهالى الأثاث والأجهزة الكهربائية دون الانتهاء من كافة التشطيبات فى الوحدات السكنية التى وفرتها الوزارة لهم وطالبتهم بسرعة الانتهاء من مختلف التشطيبات للوحدات السكنية.



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