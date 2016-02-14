الدوم كله فوايد.. يحسن القدرة الجنسية للرجل ومفيد للهضم

الدوم مهم جدًا ومع ذلك لا يكثر الإنسان من تناوله رغم فوائده العظيمة للصحة ووظائف الجسم، كما يقول الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى. فوائد الدوم للقدرة الجنسية

>ويوضح الدكتور محمد أن الدوم يحوى نسبًا عالية ومركزة من الفيتامينات المهمة والعناصر تجعله مفيدًا لصحة الرجل والمرأة على السواء، ومن أبرز هذه الفوائد قدرته على تحسين القدرة الجنسية لدى الرجال، لقدرته على تعزيز الوظائف الجنسية، كما أنه لطيف على المعدة فى هيئته السائلة لذا من الممكن جدًا أن يصبح مشروبًا صحيًا بقليل من السكر، كبديل للعصائر الجاهزة غير الصحية، كما أن هذا المشروب أو حسب طريقة تناوله، يمكن أن يصبح مفيدًا للهضم، لأنه يساعد فى تطهير المعدة، وتنظيفها جيدًا، ما يحسن وظائفها. فوائد الدوم للترطيب

>وتشمل فوائد الدوم قدرته على تحسين وظائف الجسم عمومًا، وهو حسب أخصائى الجهاز الهضمى، يحسن وظائف الدماغ من حيث قوة التذكر وعدم النسيان، كما يزيد من نسب الكولسترول المفيد ويخلص الجسم من النوعيات السيئة فى الدم، وهذا يؤدى لبقاء الجسم نقيًا، لافتًا إلى أن طبيعة الدوم سواء تناوله فى هيئته وتقشير قشرته أو فى هيئته السائلة كمشروب، تساعد على الشعور بالترطيب ما يجعله مشروبًا مرطبًا فى الليالى الحارة وفى شهر الصيام.

شبكةعيونالإخبارية

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