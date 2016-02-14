استشارى جراحة يحذر: عمال النظافة عرضة للإصابة بالإيدز أثناء تنظيف المراحيض

أكد الدكتور محسن الأحمدى، استشارى ورئيس قسم الجراحة بمستشفى معهد ناصر، أن موقع الصحة الجنسية mawdoo3.com نشر أبحاثًا مؤخرًا تثبت أن المرحاض الملوث بإفرازات تحوى فيروس الإيدز ويمكن أن ينقل العدوى لعامل النظافة أثناء تنظيفه للحمامات إذا كانت يده مصابة بجروح ولا يرتدى "جوانتى" طبى يحميه من الفيروسات.

وأضاف الدكتور محسن الأحمدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العدوى يمكن ان تنتقل للسيدة فى مستشفيات الولادة على سبيل المثال إذا جلست على قاعدة المرحاض بعد جلوس مصابة بالإيدز عليها خاصة إذا كانت السيدة السليمة مصابة بجروح فى منطقة الفخذ أو الإلية أو العجان أو إذا تعاملت مع شطاف ملوث بدماء أو إفرازات ملوثه بفيروس نقص المناعة وبنسبه عالية.

وتابع استشارى ورئيس قسم الجراحة بمستشفى معهد ناصر: المؤتمر الأخير للايدز توصل إلى أن المرحاض الإفرنجى لا ينقل الفيروس فى حالة تنظيف القاعدة بمادة مطهرة عقب استعماله من قبل مريض الإيدز.

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