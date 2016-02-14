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أمن محطة الأقصر يعثر على 3 كيلو بانجو بأحد القطارات

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أمن محطة الأقصر يعثر على 3 كيلو بانجو بأحد القطارات أمن محطة الأقصر يعثر على 3 كيلو بانجو بأحد القطارات
عثر رجال وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، داخل القطار رقم 81 (أسوان/القاهرة)، أثناء توقفه على رصيف محطة الأقصر، على كرتونة أعلى رف بإحدى عربات القطار، وبداخلها كيس بلاستيك يحوى بداخله نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 3 كيلو جرامات.

وبالتحرى لم يستدل على مالكها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، للتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وبالعرض على مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، فتم تحرير المحضر رقم 4/134 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، وتم إرساله بالمضبوطات لقسم شرطة الأقصر لقيده وعرض على النيابة.

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