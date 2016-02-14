مدير مستشفى الفرنساوى بعد حظر النقاب: "معندناش طبيبات ولا ممرضات منتقبات"

علق الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى التابعة لجامعة القاهرة، على قرار الجامعة بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة، قائلا: "مفيش عندنا طبيبات ولا ممرضات منتقبات ويحق للمريض أن يرى وجه من يعالجه".

وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يهدف لخدمة العمل بمستشفيات الجامعة، قائلا: "قد لا تكون المنتقبة ممرضة أو دكتورة وتنتحل شخصية إحداهما لذا اتخذت الجامعة هذا القرار حفاظا على طبيعة العمل داخل المستشفيات".

جاء نص قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات: "يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل".

وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن "زميل – أخصائى – استشارى"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدامت الفنية والمعاونة"، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2016، حيث تم تزييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.

- جامعة القاهرة تقرر حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفياتها الجامعية